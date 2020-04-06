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Улан-удэнец напугал подписчиков фейком о коронавирусе. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Ранее судимый житель Бурятии увидел сообщение о якобы 60 зараженных коронавирусом в Бурятии и поделился фейком в социальной сети. Полицейские нашли и задержали молодого человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Бурятии.

В одной из социальных сетей полицейские обнаружили информацию о том, что в регионе якобы появилось более 60 заболевших COVID-19. В ходе проверки стражи правопорядка установили, что сообщение разместил 27-летний улан-удэнец.

Молодого человека задержали и привезли в участок. Улан-удэнец не стал отрицать причастности к распространению фейка, но утверждал, что делал это из благих побуждений. На кадрах видео он признается, что информацию увидел в группе в мессенджере, где состояло около 300 человек.

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Затем это сообщение он выложил в социальной сети в группе, насчитывающей более 56 тысяч подписчиков. Полицейским он объяснял, что просто хотел предупредить жителей города о соблюдении режима изоляции.

Как выяснилось, ранее молодой человек был судим по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

По данному факту участковым уполномоченным полиции составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Тема: Распространение коронавируса
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