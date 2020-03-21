Фабрика фейков: зачем нужны страшилки про коронавирус?

Разного рода страшилки и фейковые новости о коронавирусе, распространяемые по соцсетям и в мессенджерах, прилично повысили градус паники. В частности, именно такие сообщения спровоцировали ажиотажную скупку продуктов. А в дальнейшем, возможно, станут причиной переноса сроков голосования...

После того, как в России начали регистрировать зараженных коронавирусом, жители страны практически ежедневно по различным мнтернет-каналам получают информацию от «проверенных источников» о продуктовом дефиците, дезинфекции с воздуха, закрытии транспортного сообщения и трупах в КамАЗах. Некоторые сообщения якобы подтверждаются фото и даже видео.

Кроме того, что это явно разогревает истерию, отнимает время и силы контролирующих ведомств — они вынуждены отвечать на вопросы обеспокоенных граждан, распространять опровержения и искать «шутников». Кто создает такие фейки и какую выгоду получает от их распространения

Страшилки о коронавирусе

В среду и четверг миллионы российских пользователей мессенджеров, начиная от центральной части России и заканчивая Дальним Востоком, получили информацию о принудительной дезинфекции городов.

«Сегодня в 23.00 и до 5.00 утра, вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23.00 находиться нельзя. Сообщили из военной части. Просят распространить», — говорилось в сообщении от непонятных источников.

Несмотря на очевидную несуразность информации, люди пересылали ее друг другу. И продолжали пересылать даже после заявления Роспотребнадзора о фейковом характере сообщения.

Еще одна байка, напугавшая доверчивых граждан, — грабители в костюмах химзащиты.

МВД России официально опровергло это информацию. Также как и сообщения о том, что родители, чьи дети окажутся одни в общественных местах, будут платить штрафы. И также опровергло фейк о том, что в полиции прекращается личный прием граждан...

Ставка на страх

Самый популярный сработавший фейк — «продуктов в России на всех не хватит». Люди кинулись в магазины и начали опустошать полки с крупами, макаронами и туалетной бумагой. Удивленные ритейлеры пригласили СМИ на склады, доказывая, что дефицита продуктов не будет. Людей успокаивал Минпромторг РФ и даже президент России.

Появлялись и откровенно провокационные лживые сообщения. Например, о том, что якобы фуры торговых сетей и почему-то КамАЗы «Сбербанка» тайно вывозят из городов тела погибших.

Подобное не возникает случайно, от скучающих шутников, а тщательно планируется в рамках больших кампаний по распространению лжи, считают специалисты в области социальной инженерии. Нужны эти кампании для культивирования в обществе определенных массовых эмоций, повышения недоверия к власти, нанесения локального экономического вреда и т.д. Фабрики фейков в ряде случаев (как сейчас) стараются охватить «продукцией» все целевые группы — и работающую молодежь, и домохозяек, и пенсионеров.

За основу берется реальное событие или факт и обвешивается умело сфабрикованной ложью, вызывающей сильные эмоции — страх, жалость или негодование. Затем информацию «отпускают» в интернет и фейк начинает жить своей жизнью.

Коронавирус — весьма благодатная почва для создания фейков-страшилок, способных быстро и эффективно посеять страх, растерянность, недоверие, что вполне можно использовать в политических целях.

«В основе — деньги и власть»

Количество заболевших в России мало настолько, что говорить об эпидемии или серьезной угрозе смешно. Достаточно обратиться к своему кругу общения, чтобы понять: ничего аномального не происходит. А причины информационного шума вокруг пандемии лежат не в медицинской плоскости. В основе – деньги и власть, считает политтехнолог Алексей Завадских.

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«Вспомним, что болезнь пришла из китайского Уханя. Кто не знает, Ухань – один из центров китайской фронды, направленной на подрыв политики и авторитета председателя КНР Си Цзиньпина», — отметил политтехнолог.

Товарищ Си, подчеркнул он, все годы своей власти предельно жестко и достаточно успешно расправлялся с контрэлитами под видом борьбы с коррупцией. И когда всем казалось, что ему осталось сделать последний шаг, и оппозиция исчезнет как явление, появился коронавирус и спутал председателю все карты.

Вирус против Конституции?

В России тема коронавируса также может использоваться как инструмент влияния на ряд процессов. На внешнем периметре Россия получила возможность надавить на Беларусь, чтобы ускорить интеграцию на своих условиях. Закрытие границ ощутимо бьет по экономике белорусов, и, вероятно, Лукашенко скоро станет более сговорчивым, поделился мнением Завадских.

#Интернет Коронавирус в мемах и демотиваторах

«Внутри страны коронавирус эксплуатируют сразу несколько политических группировок. Администрация президента изначально планировала поставить вирус на службу Центризбиркому, разрешив Москве и некоторым другим городам-миллионникам голосовать за поправки в Конституцию электронно, что давало достаточно широкий коридор для манипуляций», — считает политтехнолог.

Однако, продолжает собеседник, тему подхватили господа из конкурирующих организаций, которые сейчас лоббируют перенос сроков голосования по поправкам с объявленной ранее даты 22 апреля на неопределенный срок. Рассматривается 12 июня, и даже единый день голосования в сентябре.

Затягивание и отодвигание сроков голосования дает возможность мобилизовать свои ресурсы оппозиции, которая будет использовать очевидные уязвимости предлагаемых поправок, в том числе поправки имени Терешковой.

«В итоге вероятен частичный или даже полный провал внутриполитического блока администрации президента, в чем сейчас заинтересованы политические оппоненты Сергея Кириенко. Не буду называть фамилии, но среди них есть известные большинству россиян», — резюмировал политолог.

В России предусмотрена административная и уголовная ответственность за распространение недостоверной информации, создающей угрозу панических настроений, нарушений общественного порядка и других негативных последствий.