Новый случай заражения COVID-19 выявлен в Новосибирске

Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила еще жителю Новосибирска диагноз «коронавирусная инфекция», Мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших, сообщает оперативный штаб по Новосибирской области.

Мужчина 26 марта он вернулся в Новосибирск из Москвы рейсом 2505 авиакомпании S7. Почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Симптомы: першение в горле и температура 37,1. В пятницу, 3 апреля обратился к врачу и на скорой помощи был доставлен в инфекционную больницу №1.

«После отбора материала написал отказ от госпитализации и уехал домой. 4 апреля был готов результат скринингового исследования. Он оказался положительным, мужчину сразу поместили в стационар инфекционной больницы», — сказано в сообщении оперштаба.

Жену и взрослую дочь мужчины, которые входят в близкий круг контактов, в субботу, 4 апреля обследовали врачи. У обеих выявлены симптомы ОРВИ. Их также госпитализировали в инфекционную больницу. Взятые у них пробы направлены в научный центр «Вектор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Математика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса

Список пассажиров рейса 2505 авиакомпания передала МВД. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящее время устанавливают их адреса, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

Таким образом в Новосибирской области к настоящему моменту зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Две пациентки выздоровели.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро воскресенья, 5 апреля госпитализировано 36 пациентов с подозрением на коронавирус. Включая 9 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».