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Девятого зараженного в Новосибирске изолировали через суд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Health

Новосибирец, прилетевший из Германии, после подтверждения у него коронавируса отказывался от лечения в инфекционной больнице, его изолировали после решения суда, сообщает оперативный штаб региона.

Мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7. Находился дома на самоизоляции с женой, с которой они вместе вернулись из Германии. Клинически здоров, проявлений ОРВИ с момента прилета у него не было.

У пациента взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования – положительный. Для подтверждения диагноза материал направили в лабораторию научного центр «Вектор», получен окончательный результат – «коронавирусная инфекция». Мужчине предложили госпитализацию в инфекционную больницу, от которой он письменно отказался.

По действующему законодательству госпитализация пациента без его согласия возможна только через суд. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Пациента принудительно поместят в инфекционную больницу.

Для пассажиров рейса 5884 период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус. Все, кроме этого пациента, здоровы. Отсутствие коронавирусной инфекции подтверждено лабораторно.

Всего в регионе девять заболевших коронавирусом. Все они лечатся в больнице.

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