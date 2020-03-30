Глава Иркутской области удвоит зарплату медикам

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев увеличит в два раза зарплату медикам, которые лечат больных с коронавирусом, сообщил он на странице в Instagram.

«Принял решение увеличить финансирование на средства защиты для медработников, а также в два раза повысить заработную плату медработникам Иркутской области, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также доставкой их в стационары. Они сегодня на переднем крае борьбы с этой болезнью, мы должны сделать все, чтобы защитить их», — написал Кобзев.

В Иркутской области зафиксирован один случай коронавирусной инфекции. 62-летняя енщина прибыла в Иркутск из ОАЭ с транзитом через Новосибирск.



