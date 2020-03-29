Нетканым медицинским маскам нашли альтернативу

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Четырехслойные марлевые маски уже прошли необходимые тестирования. «Они разрешены к обороту», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Министр добавил, что производство таких масок запущено на заводах. Затем их передают в медицинские организации и аптеки.

Россия столкнулась с дефицитом медицинских масок в начале марта. В стране на фоне пандемии коронавируса раскупили трехгодовой запас. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил привлечь к изготовлению масок заключенных и военных.[big-inject-article]info.sibnet.ru[/big-inject-article]