Первый случай COVID-19 подтвержден в Иркутске

Первый случай коронавирусной инфекции официально подтвержден в Иркутской области. Женщина прибыла в Иркутск из ОАЭ с транзитом через Новосибирск, сообщила пресс-служба правительства региона.

62-летняя женщина вернулась в Иркутск из Объединенных Арабских Эмиратов 17 марта рейсом 5227 из Новосибирска, где была пересадка. Сейчас она госпитализирована.

На данный момент уже установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней человек — пассажиров того же рейса. Еще 30 пассажиров предстоит найти.

В областной инфекционной больнице также находится женщина, прибывшая из Вьетнама. Ее тест дал отрицательный результат, но у контактировавшей с ней девочки — сомнительный. Их анализы проверят в новосибирском центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По данным на 29 марта, в Сибири с начала эпидемии у 35 человек подтвержден коронавирус. Заболевших COVID-19 нет в трех регионах — Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва.