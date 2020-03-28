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Акунин рассказал о борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Smirnov from Moscow, Russia / CC BY-SA 2.0

Российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) переболел коронавирусом и рассказал о своем опыте борьбы с этой инфекцией.

На своей странице в Facebook писатель сообщил, что решил рассказать о том, как это было, потому что «так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного».

Заболел он в середине дня в пятницу 13 марта. В то же день утром Акунин написал пост о том, что относится к разряду позитивно суеверных людей – в хорошие приметы верит, а в плохие – нет. Ни пятница, ни 13 число его не пугают.

«Кто читал мой пост, написанный тем утром, оценит юмор. Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять», – рассказал писатель.

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Это продолжалось около 10 дней, он был дома, слушал аудиокниги и знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием – в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало.

«Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ. Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают», – добавил он.

По словам Акунина, главный смысл соблюдения карантина в том, что чем позже человек заболеет, тем легче будет его вылечить. Однако он призывает не принимать никаких антибиотиков и других препаратов самостоятельно – только по назначению врача.

Опасность психоза и помощь людям

«Больше всего меня беспокоит не вирус, а писхоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность», – призвал писатель.

Он призвал своих читателей быть осторожней, вести себя ответственно и не паниковать, а еще помогать тем, кто находится в самоизоляции, особенно старым и больным людям. Акунин добавил, что после прохождения теста, подтверждающего иммунитет, который должен появиться на следующей неделе, он зарегистрируется волонтером и будет помогать тем, кто в этом нуждается – гулять с собаками, ходить за продуктами.

«В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает», – резюмировал писатель.

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