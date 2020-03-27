Как найти, забронировать и купить лекарства онлайн?

Президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ, разрешающий продажу безрецептурных лекарств онлайн. В условиях пандемии мгновенно образовался спрос. Где можно приобрести, забронировать медикаменты или сравнить цены и выбрать нужную аптеку?

Пока доставкой лекарств на дом клиенту занимаются только отдельные сервисы в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но приобрести необходимое лекарство с доставкой до ближайшей аптеки можно по всей России. Также можно онлайн проверить наличие в аптеках нужного препарата и сравнить цены.

Apteka.ru

Один из самых популярных аптечных сервисов. Предлагает заказ медикаментов как через сайт apteka.ru, так и через мобильное приложение. Охватывает более 70 регионов России от Калининградской области до Дальнего Востока. Но все же работает не во всех городах, поэтому лучше сразу посмотреть, где именно доступны их услуги.

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Сервис предлагает выбрать в меню «Товары» необходимую категорию. Например «Профилактика ОРВИ и гриппа», после чего будет виден перечень доступных лекарственных препаратов. Можно найти медикамент по названию в строке поиска.

Если кликнуть по названию или изображению лекарства, будет видна инструкция по применения, показания и противопоказания, цена. После этого нужно «положить» нужный препарат в корзину и оформить заказ. Сервис предложит вам выбрать аптеку на карте, которая наиболее удобна для покупателя. Туда и привезут заказные товары.

«Все аптеки»

Сервис «Все аптеки» предоставляет данные о наличии и стоимости лекарств по всей России. Позволяет выбрать наиболее выгодную цену и точку выкупа забронированного заказа — бронировать лекарства по специальной цене можно в аптеках партнерских сетей. Сервис работает через сайт и мобильное приложение.

Пользователю нужно найти в каталоге или через поиск необходимое лекарство, добавить в корзину, ввести нужный (ближайший или удобный) адрес, откуда он будет забирать препараты, и посмотреть лучшее предложение среди аптек. После этого нужно также проверить наличие выбранных препаратов в понравившейся торговой точке и забронировать заказ.

«Здравсити»

«Здравсити» позволяет бронировать нужные лекарственные препараты в аптеках. Оплаты онлайн нет, но «бронь» для выкупа привезут в ближайшую аптеку, оплачивать их нужно будет только при получении. Минимальная стоимость первого заказа — 200 рублей, последующих — 400. При поступлении товаров в аптеку на указанный номер телефона придет sms с оповещением.

Срок бронирования ограничен, если заказчик не пришел в течение трех рабочих дней, лекарство возвращают на склад.

Сервис работает не на всей территории России, поэтому нужно обращать внимание на регионы, где можно сделать заказ.

Lekvapteke

Существуют сервисы, которые просто помогут найти в городе нужный препарат, его аналоги и дать список аптек — где он есть и по какой цене. Lekvapteke работает по регионам Сибири: Новосибирская, Кемеровская, Томская области, Хакасия, Красноярский и Алтайский край.

Сервис специализируется сразу по двум направлениям. Пользователь может сосредоточиться как на поиске лекарств, так и на поиске аптек. В первом случае нужно ввести название лекарств поисковую строку, после чего появится список нужных препаратов, а также его аналоги.

Искать аптеки можно как по названию, так и по району города (выбрать район и посмотреть список аптек). Сервис также позволяет ознакомиться с подробной инструкцией по применению медикамента.