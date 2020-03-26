Налоги и выходные: как Путин остановит коронавирус

Президент Владимир Путин 25 марта в обращении к нации заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается и Россия не может полностью заблокировать угрозу. За 20 минут речи глава государства предложил целый комплекс мер — от введения кредитных каникул для граждан и бизнеса до внедрения новых налогов.

Сидеть дома и не голосовать

Путин предупредил, что пандемия может коснуться каждого и попросил граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти. «Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями», — подчеркнул он.

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Главным приоритетом глава государства назвал «жизнь и здоровье граждан», поэтому счел возможным перенести дату голосования по поправкам в Конституцию, которое ранее было назначено на 22 апреля.

Также президент объявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. По словам Путина, длительные выходные позволят снизить темпы распространения коронавируса. Однако работу продолжат банки, медицинские учреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти.

Эксперты тут же отреагировали — введение недельных каникул, что безусловно ударит по экономике, и отмена важного для Кремля голосования свидетельствуют о том, что президент серьезно воспринял угрозу коронавируса, несмотря на относительно небольшое количество инфицированных в России. В результате был запущен сценарий «мягкого» карантина, который может быть продлен на весь апрель.

Финансовая поддержка

Путин представил экстренные меры, призванные поддержать граждан в непростое время. Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Выплаты начнутся уже в апреле.

Также в социальный блок мер вошли «каникулы» по ипотечным и потребительским кредитам для заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом сократился более чем на 30%. Обещанные в январском послании Федеральному собранию выплаты на детей от 3 до 7 лет начнут осуществляться на месяц раньше — с июня.

Все социальные пособия и льготы россиян будут автоматически продлеваться в течение полугода, гражданам не придется ходить по инстанциям и представлять дополнительные справки. Например, семьям со льготами по ЖКХ не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать поддержку.

Устанавливается новая норма выплаты по больничному листу — не менее МРОТ в месяц до конца 2020 года. Пособие по безработице также увеличится до уровня минимального размера оплаты труда — с 8 тысяч рублей до 12 тысяч 130 рублей. Кроме этого, выплаты ветеранам к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников.

Бизнес и налоги

«Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление», — констатировал Путин и анонсировал целый блок экономических мер, которые призваны поддержать малый и средний бизнес в непростых условиях.

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Глава государства предложил ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации. Он коснется компаний из наиболее пострадавших отраслей. Помимо этого, в стране введут пониженную ставку страховых взносов для работников малого и среднего бизнеса (15 % вместо 30%) на сумму зарплаты выше МРОТ.

Пострадавшим компаниям также предоставляется отсрочка по выплате банковских кредитов и отсрочка по всем налогам, кроме НДС. Такие меры будут действовать полгода. Путин поручил правительству вести постоянный мониторинг ситуации в экономике и расширять перечень отраслей, нуждающихся в поддержке.

Дефицит бюджетных поступления сгладят за счет новых налогов. Так, все выплаты в виде дивидендов на зарубежные счета начнут облагаться ставкой в 15%, сейчас она составляет 2%. Путин также предложил ввести налог в 13% на доход россиян с вкладов или инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 миллиона рублей, мера коснется 1% вкладчиков.

Первые реакции

Представленные Путиным антикризисные меры поддержат рынок труда, а также малое и среднее предпринимательство, однако при этом возрастет нагрузка на банки, полагают эксперты рейтинговых агентств.

Так, старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова отметила, что российские банки будут вынуждены реструктурировать соответствующие кредиты, очевидно, с отказом от получения процентных доходов или отсрочкой их получения, передает ТАСС. Таким образом, пакет мер для банков будет негативным.

По оценке Торгово-промышленной палаты, если ситуация с распространением вируса затянется, а государство откажется от антикризисных мер, разорятся около 3 миллионов предпринимателей.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин указал, что потери банков будут зависеть от продолжительности каникул: «Есть вероятность, что после истечения льготного периода заемщики не смогут вернуться к погашению своих кредитов в соответствии с графиками».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что предложенные меры важны для «демпфирования будущих рисков и создания условий для эффективных действий в экономике и социальной сфере на следующем этапе», пишет «Коммерсантъ». В таком контексте антикризисные решения Путина должны сработать, полагает эксперт.