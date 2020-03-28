Умер четвертый россиянин с коронавирусом

Пациентка с коронавирусом скончалась в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе COVID-19.

Уточняется, что женщине было 56 лет, при поступлении в больницу у нее была подтверждена пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Таким образом, число умерших от болезни в России достигло четырех человек. Все летальные исходы зафиксированы в Москве. Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции людям с хроническими заболеваниями.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 1036 человек в 56 регионах, 703 из них — в Москве. Выздоровели 45 заболевших.