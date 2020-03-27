Редкого оранжевого клеста сняли в «Шушенском бору»

Фотограф Элинор Пейт сфотографировала редкого для этих мест клеста-еловика оранжевого цвета в нацпарке «Шушенский бор» Красноярского края, сообщает пресс-служба учреждения.

Редкую для этой территории птицы удивительной красоты — клеста-еловика (Loxia curvirostra) сфотографировали в равнинной части парка. Среди представителей этого вида наибольшей нарядностью отличаются самцы, имеющие яркое, сочное оранжево-малиновое оперение. Самки окрашены более спокойно в зеленовато-бурые цвета.

Характерной особенностью клестов является необычный клюв, концы которого загнуты в разные стороны и как бы перекрещиваются. Такой клюв нужен птицы, чтобы добывать семена хвойных деревьев, составляющие основу ее рациона.

Фото: © пресс-служба НП «Шушенский бор»

Помимо научного объяснения, существует и легенда о том, что когда Христос был распят на кресте, именно клест пытался его спасти, вынимая гвозди из тела, отчего и погнул свой клюв. Сил у малой пташки не хватило, кроме клюва, клест поранился, и его грудка обагрилась кровью. Поэтому клеста нередка называют «Христовой птицей».

Клесты-еловики не гнездятся в Перовском лесничестве парка, которое представляет собой сухие сосново-березовые насаждения на песчаных дюнах. Отсутствует основное кормовое дерево этих птиц — ель. Как отмечает орнитолог Сергей Петров, ведущий многолетние наблюдения в равнинном кластере парка, еловиков можно встретить здесь лишь эпизодически и только в осенне-весенний период во время сезонных миграций. Поэтому сфотографировать клеста — редкая удача.