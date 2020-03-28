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Виртуальные путешествия: обзор приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Карантин из-за коронавируса отменил полеты и закрыл гостиницы. Тем, кто не любит сидеть дома, спастись от тоски помогут мобильные приложения — благодаря им можно побывать не только Байкале и Мальдивах, но и на Марсе, и абсолютно бесплатно.

Еще вчера можно было открывать для себя новые страны, а сегодня нельзя выходить на улицу. Россия прекратила авиасообщение со всеми странами. Кроме того, на время карантина закрываются границы — внутри страны тоже не попутешествуешь. На помощь всем, кому мучительно находиться дома, мобильные приложения, позволяющие виртуально отправится в любое место.

Времена года в Сибири

Путешествия во времени и пространстве возможно в приложении — VR Baikal. Это одно из редких русскоязычных приложений для виртуальных турпоездок.

«Летать с Байкальскими чайками, совершить восхождение на пик любви в Аршане, полетать на вертолёте над горами восточных Саян, поиграть в гольф на льду озера Байкал, посетить достопримечательности Иркутска, прокатиться на собачьих упряжках, встретить медведя на берегу Байкала», — так описывают авторы возможности софта.

Фото: © скриншот приложения

В приложении всего три раздела: «Настройки», «Видео» и «Виртуальные очки». Поэтому проблем с интерфейсом не возникнет. Удобнее всего любоваться красотами Сибири с помощью очков виртуальной реальности. Новые видео добавляют регулярно.

Скачать VR Baikal для Android

  • Размер приложения: 122,1 Kb
  • Оценка пользователей: 4,4 (из 5)

Прогулка по пляжам мира

Приложение «Google Просмотр улиц» — бесплатный вариант прогуляться по любым городам и мира, заглянуть в музеи, рестораны, магазины, на стадионы. Выбор мест не ограничен.

Очень завораживают панорамы. Не выходя из квартиры исследовать моря или гулять по лесу, забыв о промозглой весне и коронавирусе.

Фото: © скриншот приложения

Приложение позволяет самому выбрать точку на карте или предлагает 49 самых популярных мира — это очень красивые и малодоступные места планеты, куда и в обычное время мало кто добирается. Управление очень простое, видео 360 градусов поможет забыть про все и практически наяву почувствовать себя в Андах или Мальдивах.

Каждый пользователь может сам загрузить фотографии окружающей местности, и позволить иностранцам посмотреть онлайн на его город.

Скачать «Google Просмотр улиц» для Android

  • Размер приложения: 35,1Mb
  • Оценка пользователей: 4,2 (из 5)

Экстремальный спорт в красивых местах

Рафтинг на водопаде, катание на ездовых собаках в Норвегии, дайвинг в Красном море — приложение Littlstar позволяет не просто увидеть новое, но и попробовать себя в экстремальных развлечениях со всей планеты.

Чтобы начать пользоваться приложением нужно авторизоваться, например, через Facebook. Хотя софт поддерживается на английском языке, понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться. 

Фото: © скриншот приложения

В приложении огромная коллекция панорамного видео и фильмов виртуальной реальности. Погрузиться в нее можно как со смартфона, так и при помощи очков виртуальной реальности, если перейти в VR режим.

Скачать Littlstar для Android

  • Размер приложения: 11,7Mb
  • Оценка пользователей: 3,2 (из 5)

Стать марсианином

Для самых смелых — экспедиция на Марс от приложения NASA Be A Martian. Возможность изучать ландшафты Красной планеты, посмотреть снимки и видео, почувствовать себя героем.

Фото: © скриншот приложения

Вся информация на английском языке. Для просмотра фотографий и видео — это не помеха.  Но для изучения информации о Марсе все же понимать нужно. Возможно, это будет даже полезно. Например, школьнику нередко лень читать скучный учебник по английскому, а марсианский хроники его могут увлечь.

Скачать NASA Be A Martian для Android

  • Размер приложения: 18,5Mb
  • Оценка пользователей: 4 (из 5)
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