Озвучены даты открытия турбаз на Алтае

Туристические базы Республики Алтай и Алтайского края, закрытые на «карантин» из-за эпидемии коронавируса, начнут работать в июне.

Как сообщил один из популярных Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники, Алтайский край «откроют» с 1 июня, а Республику Алтай – с 15 июня.

Официально в обоих регионах пока еще действуют документы, запрещающие работу всех турбаз, санаториев, домов отдыха до 1 июня.

При этом в сообщении уточняется, что с первого дня лета в крае разрешат работать санаториям, которые будут отвечать определенным требованиям, а туристическим базам планируют дать разрешение на открытие чуть позже.

#Репортаж Тест-драйв обновленного Чуйского тракта. ФОТО

Представитель управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности сообщил Sibnet.ru, что в настоящее время на туробъектах региона ведется подготовка к их открытию после постепенного снятия ограничительных мероприятий.

«Вместе с тем, дальнейшие решения о введении иных ограничительных мероприятий будут приниматься в зависимости от ситуации, связанной с процессом распространения коронавирусной инфекции в регионе», – прокомментировал собеседник Sibnet.ru появившуюся информацию. При этом он не подтвердил и не опроверг названные даты.

Что касается Республики Алтай, здесь, по сообщению Telegram-канала, туристические базы и гостиницы получат разрешение на открытие после 15 июня. В то же время представитель пресс-службы республиканского правительства эту информацию не подтвердил.

«Запланировано совещание с представителями туротрасли, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Пока данных о таких датах нет», – отметил он.

А сами туристические базы рассчитывают на открытие с 1 июня и активно готовятся к приему туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий сообщал, что турбазы начали прием заявок на летние месяцы, открыто и бронирование, однако некоторые представители отрасли пока остерегаются брать деньги у будущих туристов, опасаясь продления ограничений.

Республика Алтай – одно из наиболее популярных мест отдыха у туристов не только Сибири, но и России. В год сюда приезжает уже более 2 млн человек. Наибольшим спросом пользуются турбазы Чемальского и Майминского районов, Телецкое озеро, маршруты к Белухе.

В Алтайском крае предпочтение отдается санаториям Белокурихи. Также востребованы знаменитые соленые озера в Яровом и Завьялово.