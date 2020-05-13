Турбазы Горного Алтая готовятся к открытию

Туристические базы Республики Алтай, закрытые из-за эпидемии коронавируса до 1 июня, готовятся к открытию и приему гостей. Они приводят в порядок территорию и помещения, запасают все необходимое для работы.

В распоряжении региональных властей о введении режима повышенной готовности в регионе сказано, что бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, туристических базах и иных коллективных средствах размещения, в Республике Алтай приостановлен до 1 июня из-за ситуации с коронавирусом.

Заработают ли к этому времени туристические базы, куда стремятся сейчас множество туристов, потерявших возможность во время пандемии выехать за границу, будет зависеть от развития ситуации с вирусом.

#Туризм Гастрономический отдых: что готовят только на Алтае

«Сейчас мы ничего не прогнозируем. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На летние месяцы заявки они принимают. Но встает вопрос – люди могут внести деньги, а сезон не откроется, и тогда эти средства будут заморожены», – прокомментировала Sibnet.ru исполняющая обязанности министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

Исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий сообщил Sibnet.ru, что туристический бизнес ждет от властей региона информацию о том, разрешат ли им открыться 1 июня. Он отметил, что в ближайшие дни это будет подробно обсуждаться.

Сам он, как владелец одной из туристических баз в Майминском районе республики, сообщил, что уже принимает заявки, однако пока их не очень много, несмотря на то, что цены он оставил на уровне прошлого сезона.

«Кто-то начинает подкручивать цены из-за ажиотажа, мы пока держим на прежнем уровне, главное – вернуться в колею. Продажи у нас пока очень низкие. Мы заявки принимали, но на продажи долго не шли, чтобы не сесть предприятию в долговую яму в случае продления ограничений», – пояснил Зяблицкий.

Он привел в пример ряд туристических баз республики, которые весной приняли от туристов очень много заявок, взяли деньги и потратили их на подготовку базы. «Когда пошли вопросы по отказам, по возврату средств, положение их было удручающим», – добавил собеседник.

Владельцы баз, гостиниц, «зеленых домов» и других средств размещения надеются, что ограничения продлены не будут, и они смогут заняться своим делом.

Тем временем, по последним данным, в регионе инфекция зафиксирована у 63 человек (при населении около 218 тысяч жителей). Из них трое – за последние сутки. Для сравнения – в год регион посещают более 2 миллионов туристов.

При этом, благодаря своевременному закрытию туристических баз, Республике Алтай удалось держаться дольше всех. Она стала последним из 85 регионов России, куда проник вирус. Однако предотвратить заражение жителей не удалось – первыми инфицированными в регионе стали пожилые супруги, к которым приезжала дочь из Барнаула.