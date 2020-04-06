Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил вывезти самолетом красноярцев, прилетевших в новосибирском обсерваторе, сообщает Оперативный штаб региона.

В четверг в Новосибирск прилетел самолет с россиянами, отдыхавшими в Таиланде. Среди пассажиров были и жители Красноярского края — всего 40 человек. Всех прилетевших разместили в новосибирском центре социальной помощи семьям и детям «Заря», который сейчас выполняет функцию обсерватора. Часть туристов оказались недовольны качеством еды, они заявили о голодовке.

Усс дал поручение в понедельник направить в Новосибирск самолет, который доставит жителей региона в Красноярск.

«Мы ориентируемся на то, что в 16.30 борт должен вылететь к нашим соседям. А уже вечером люди должны этим бортом вернуться домой. Специальным автотранспортом их всех развезут по домам, где они должны будут продолжить соблюдать обязательный карантин положенное по срокам время», — сказал Усс.