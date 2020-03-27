Работу курортов и детских лагерей в России приостановят

Российским регионам поручили временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях и на курортах. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

Ограничения будут действовать с 28 марта до 1 июня 2020 года. При этом они не коснутся тех, кто находится в служебных командировках. Также до 1 июня рекомендовано приостановить деятельность горнолыжных трасс и объектов массового отдыха, расположенных на курортах.

До 5 апреля рекомендуется приостановить деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Региональные власти должны рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Ранее президент Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей. «Мягкий» карантин вводится из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. Число инфицированных COVID-19 в России ежедневно увеличивается.