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Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края
Туристический бизнес и предприятия общественного питания Республики Алтай вернулись к работе с 3 июля. Туристы из разных городов России мгновенно заполнили даже самые дорогие турбазы. Как изменились цены, условия отдыха и есть ли шанс найти турбазу в период ажиотажа?

Туристические базы Горного Алтая были полностью закрыты с апреля из-за эпидемии коронавируса. Первоначально они должны были возобновить работу 1 июня, но этот срок несколько раз сдвигали из-за сложной эпидемической ситуации. 11 июня в регионе начали работать восемь туркомплексов с медицинской лицензией и кафе на летней веранде. А 3 июля – все без исключения турбазы, кафе и рестораны.

Условия открытия

Не открылись турбазы только в отдаленном Кош-Агачском районе, на который приходится более половины заболевших коронавирусом жителей региона.

Остальные туристические базы и предприятия общественного питания открываются при условии выполнения всех требований Роспотребнадзора. О планах на разрешение работы с 3 июля их предупредили заранее, а потому время на подготовку у владельцев было.

Перед открытием все должны были провести обязательную генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих средств. И далее выполнять ее регулярно. 

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Также обработка должна проводиться на открытых пространствах (площадки, беседки, скамейки, наружные двери, банковские терминалы и т.д.). 

А весь персонал обязательно должен быть обследован на коронавирус и пользоваться масками и перчатками.

На уровне прошлого года?

«Я не могу говорить за весь турбизнес республики, но участники нашей ассоциации приняли решение не увеличить цены в этом сезоне, и в этот сезон вошли с ценами на уровне прошлого года. Проживание в номере-стандарт с питанием в день обходится примерно в 3,5-4 тысячи рублей», – сказал Sibnet.ru исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий.

При этом владелица одной из турбаз Чемальского района сообщила, что ряд комплексов подняли цены за проживание в домиках на 300-500 рублей, но стоимость номеров практически не изменилась.

Кое-где подорожали туристические развлечения. Так, например, на 50 рублей поднялась стоимость входа на территорию туркомплекса «Рублевка» с искусственным озером, расположенном близ села Элекмонар. Выросла цена обзорной экскурсии на кресельном подъемнике – с 350 до 500 рублей за взрослый билет (правда, это объясняют это продлением маршрута до самой вершины). С 10 июля на 200 рублей подорожает экскурсия на знаменитом «Пионере Алтая» (до 2 тысяч рублей).

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Зяблицкий добавил, что представители ассоциации понимают позицию губернатора с закрытием турбаз, несмотря на то, что понесли существенные убытки.

«Нужно было продлить вход коронавируса в Республику Алтай, чтобы рост заболеваемости был постепенным. Но обидно, что месяц май, когда заболеваемость была на самом низком уровне, а спрос на туруслуги был очень высоким среди жителей сибирских регионов, мы объемы потеряли. А в целом по году, я думаю, что турбизнес получит половинные результаты по сравнению с 2019 годом», – добавил Зяблицкий.

Сейчас владельцы турбаз надеются на повышенный спрос на отдых не только летом, но также осенью и зимой, если не будет второй волны эпидемии.

Экскурсии и питание

Вернулся к работе и общепит – если в июне туристы, отдыхающие нелегально в частных «зеленых» домах, готовили для себя сами, то сейчас вполне могут сходить в кафе и перекусить.

«Но есть проблема. Работать разрешили, а некоторые не могут найти персонал, чтобы нормально функционировать. Туристы едут, значительно больше, чем было в июне, когда некоторые работали "подпольно"», – рассказала Sibnet.ru хозяйка одного из туркомплексов Артыбаша на Телецком озере.

Возобновились ранее приостановленные экскурсии на водопад Корбу, функционируют и другие водные маршруты. По Телецкому озеру отправиться на экскурсию можно как на катере, вмещающем от четырех до 15 человек, так и на большом теплоходе «Пионер Алтая».

Мест нет

Большинство туристов, по словам собеседницы, приезжает из Новосибирска и Алтайского края, а вот из Кузбасса гостей почти нет, потому что если выехать из Кемеровской области можно свободно, то по возвращении – обязательно попадешь на 14-дневный карантин. Приезжают и из самых дальних уголков страны.

Глава наиболее популярного у туристов Чемальскго района Александр Алисов отметил, что базы не просто заполнены, а переполнены. На многие дни вперед забронированы даже самые дорогие комплексы.

«Все места заполнены, на июль мест нет, предложений меньше, чем спроса. Даже дорогие базы – где ценник за дом по 50 тысяч, полностью расписаны. Люди еще готовы брать, но мест нет», – сказал он. 

Пробки и переполненные самолеты

Социальные сети заполнены видеороликами, на которых можно увидеть гигантские пробки из автомобилей с отдыхающими из самых разных регионов. Одно из видео снято в селе Усть-Муны Чемальского района.

Московские рейсы, как сообщил директор аэропорта Сергей Круглов, приходят практически с полной загрузкой, а вот улетают обратно пока со слабой заполняемостью – туристы только начали прилетать и отдохнуть еще не успели.

Сейчас на этом направлении летают самолеты трех авиакомпаний – S7 «Победа» и «Уральские авиалинии». При этом S7, выполняющая ежедневные рейсы, с 10 июля будет отправлять в Горный Алтай по два самолета в день по пятницам и выходным.

С пятницы, 3 июля, после многолетнего перерыва открыт рейс на Белокуриху соседнего Алтайского края, курорты которой также пользуются спросом у жителей страны. Алтайский край разрешил работу турбаз чуть раньше – 27 июня, а санатории принимают отдыхающих с 8 июня.

Тема: Распространение коронавируса
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