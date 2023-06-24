Три простых совета, чтобы не потерять багаж при перелете

Путешественники теряют багаж во время перелетов по разным причинам, чтобы минимизировать возможность неприятности, эксперты сервиса путешествий «Туту» дали три простые совета.

Совет 1. С чемодана или сумки следует отклеить все старые наклейки, содержащие штрихкоды. На багаже должна быть единственная наклейка.

«Не потеряться багажу помогают штрихкоды, которые клеит на чемодан сотрудник на стойке регистрации. Но если на багаже остались старые наклейки со штрихкодами, сканеры считывают их по ошибке», — цитируют «Известия» сотрудника международного аэропорта Владивостока Дмитрия Хазина.

Совет 2. Пассажирам важно аккуратно складывать ручки и ремни на сумках и чемоданах, чтобы они не зацеплялись ни за что при транспортировке. Если летать приходиться нечасто, лучше доверить упаковку багажа работникам в аэропорту.

Совет 3. Приезжать в аэропорт стоит заранее, поскольку грузчики могут не успеть доставить багаж на самолет. Такая проблема может возникнуть, если пассажир сдал багаж в последние минуты перед закрытием регистрации.