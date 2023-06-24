НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Три простых совета, чтобы не потерять багаж при перелете

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Пункт досмотра в аэропорту Толмачево
Фото: © Sibnet.ru

Путешественники теряют багаж во время перелетов по разным причинам, чтобы минимизировать возможность неприятности, эксперты сервиса путешествий «Туту» дали три простые совета.

Совет 1. С чемодана или сумки следует отклеить все старые наклейки, содержащие штрихкоды. На багаже должна быть единственная наклейка.

«Не потеряться багажу помогают штрихкоды, которые клеит на чемодан сотрудник на стойке регистрации. Но если на багаже остались старые наклейки со штрихкодами, сканеры считывают их по ошибке», — цитируют «Известия» сотрудника международного аэропорта Владивостока Дмитрия Хазина.

Совет 2. Пассажирам важно аккуратно складывать ручки и ремни на сумках и чемоданах, чтобы они не зацеплялись ни за что при транспортировке. Если летать приходиться нечасто, лучше доверить упаковку багажа работникам в аэропорту.

Совет 3. Приезжать в аэропорт стоит заранее, поскольку грузчики могут не успеть доставить багаж на самолет. Такая проблема может возникнуть, если пассажир сдал багаж в последние минуты перед закрытием регистрации.

Еще по теме
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
Озвучены даты открытия турбаз на Алтае
Усс выслал самолет за застрявшими в Новосибирске красноярцами
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
смотреть все
Жизнь #Путешествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Самолет МС-21 сделают дальнемагистральным
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Летнее солнцестояние 21 июня: как использовать магию Солнца
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
41
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
28
Всеобщая мобилизация началась в Киеве
26
Путин в ближайшее время обратится к нации