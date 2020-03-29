«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета

Жители центральной России и Сибири ринулись в Горный Алтай, где не зафиксировано еще ни одного случая заражения коронавирусом. Местные жители требуют закрыть границы региона, власти призывают не устраивать пир во время чумы и закрывают базы отдыха, а туристический бизнес, в котором занята существенная доля населения республики, подсчитывает убытки.

По данным на 29 марта, за сутки в России выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев достигло 1534, из них 64 выздоровели, восемь умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 65 российских регионах. В Сибири пока «чистыми» остаются два Алтая и Тува.

Выгнать чужих и закрыть границы

Жители Республики Алтай обеспокоены потоком «беженцев от коронавируса», хлынувших в регион. Армия вышедших в вынужденные отпуска, каникулы и на дистанционную работу решили не терять время. Турбазы переполнены, а московские рейсы прилетают с полной загрузкой.

На прошлой неделе губернатор Олег Хорохордин подписал распоряжение, по которому, в частности, работа всех турбаз и бронирование в них прекращаются с 28 марта до 1 июня. Туристы, которые успели въехать до этой даты, не должны покидать гостевые дома, оставаясь на карантине.

«А у нас турбазы открыты? Туристы едут на неделю отдыхать на время карантина. Все берега в них и базы битком. Сегодня в «Марии Ра» толпа туристов телегами продуктов закупила. Вот привезут нам заразу», — написала в соцсетях одна из местных жительниц.

Многие местные считают меры с остановкой турбаз недостаточно эффективными. Лучше контролировать прибывающих на въезде в регион и в аэропорту – смотреть, нет ли у людей симптомов, фиксировать кто, куда и зачем едет.

«Из Москвы прибыл полный рейс. Этих людей быстро развели по машинам и развезли кого куда. Звонков много, доходит информация, что те гостевые дома, владельцами которых являются физические лица и которые не стоят на учете, сейчас загружены», — рассказывает владелец одной из турбаз, честно закрывшихся на карантин.

Представители правоохранительных органов отвечают, что полномочий на запрет въезда в регион попросту нет. Никто не вправе ограничивать свободу перемещения людей.

Впереди два месяца без доходов...

«Господа бизнесмены, если не дорожите здоровьем и жизнью своих земляков, подумайте о себе и своих близких, ведь болезнь и смерть может коснутся каждого несмотря на социальное положение. Лучше перестраховаться и перетерпеть», — призывают местные жители в соцсетях и просят жителей других регионов не приезжать в Горный Алтай.

Ранее глава Хорохордин также обратился к коллегам-губернаторам и попросил их не пускать своих жителей в Горный Алтай.

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Исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий рассказал Sibnet.ru, что состояние дел на самом деле плачевное. Легально работающие предприятия законопослушны и готовы выполнять требования. Они заканчивают обслуживать приехавших ранее туристов, отправляют их по домам и отказываются принимать новых.

«Мы очень "влетаем" финансово, потому что перед началом сезона средства предоплаты на майские праздники и на лето уже использованы. И сейчас много идет звонков с требованием вернуть незамедлительно деньги. Нам нужно сохранить персонал, впереди два месяца без доходов и нужно найти фонд оплаты труда для того, чтобы этот персонал содержать», — сказал Зяблицкий.

Относительно соблюдения запрета на прием туристов он сказал, что, вероятно, около половины средств размещения, которые сейчас функционируют в республике, или нигде не зарегистрированы, или владельцы их проживают в других регионах, а потому им распоряжения губернатора совершенно неважны.

Как контролируется запрет?

И.о. министра природных ресурсов, экологии и туризма Екатерина Поварова рассказала, что в республике уже несколько дней проходят выездные проверки по соблюдению распоряжения.

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«Прямо сейчас я еду в Чемальский район, где мы с главой муниципального образования будем все проверять. Аналогичная работа проходит в Турочакском, Майминском районах. Собираем аналитику, сколько у нас осталось приехавших ранее туристов, смотрим, соблюдается ли распоряжение о приостановке работы», — пояснила она.

Также сотрудники ведомства обзванивают места отдыха по имеющейся базе, по туристическим онлайн-сервисам бронирования и уточняют, имеется ли возможность разместиться.

Это касается и сельских домов, с ними работают главы поселений, сотрудники Роспотребнадзора.

«Мы всем вчера и сегодня разнесли распоряжение под роспись, это порядка 300 турбаз, зеленых домов. Занимались этим главы поселений и сельские депутаты. Оригиналы у меня все лежат. Реагируют положительно, все понимают прекрасно, какая ситуация. Пара человек, конечно, возмущались, но их меньшинство. Могу сказать, что Чемал закрыт весь», — сообщил глава Чемальскго района Александр Алисов.

Он добавил, что большая часть гостей уже выехала с туристических баз, новый прием и бронирование мест не ведется. Закрыты для посещения Чемальская ГЭС и музей естественной истории «Палеопарк» в Элекмонаре. На многих домах можно увидеть объявление: «Извините, закрыто, у нас карантин».

Кто поможет турбизнесу?

«На территорию идет поток приезжих, очень много форточек, которые никто не закрывает. Почему физически, экономически, финансово должны страдать только законопослушные участники турбизнеса? Думаю, ограничения можно было вводить поэтапно – до 5 апреля, потом 15 и так далее в случае необходимости. Не бывает так, чтобы 31 мая базы были полностью пустые, а 1 июня на 100% загрузились. Это решение отбивает желание туроператоров России работать с нами, потому что нет никаких гарантий о том, что будет летом», — считает исполнительный директор турассоциации Зяблицкий.

И. о. министра Поварова отмечает, что апрель никогда не был сезоном для турбизнеса республики. Сейчас заработок, которого лишатся предприниматели, сформирован за счет оттока людей из центральной России и Сибири, связанного именно с коронавирусом.

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«Это пир во время чумы, и мы призываем владельцев турбаз не спекулировать на ситуации и не пытаться заработать денег на чужом горе», — говорит она.

Другое дело — майские праздники, на которые турбазы Горного Алтая всегда переполнены. В этом году получить прибыль не получится. Но власти обещают – бизнес не бросят.

«Сейчас мы разрабатываем меры поддержки, систему субсидирования на основе прошлогодних показателей для тех "белых" налогоплательщиков, которые подавали отчетность. Конечно, это не касается тех, кто работает в "тени"», — уточнила министр.