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Путевки и билеты: как отказаться от поездки «в коронавирус»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Пандемия коронавируса поставила путешественников перед сложным выбором. У многих на руках туры в Европу или Азию — отказаться от отдыха или рискнуть здоровьем? Представители туриндустрии и контролирующих органов рассказали — какие страны лучше не посещать, в какие ехать запрещено и в каких случаях можно вернуть путевку за полную стоимость.

Пандемия коронавируса охватила более 100 стран. В отношении ряда стран для россиян введен «режим угрозы безопасности туристов». Чартерные и регулярные пассажирские авиаперевозки ограничены или приостановлены. 

Страны, закрытые из-за коронавируса Ростуризмом на 15 марта

  • Китайская Народная Республика
  • Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран
  • Германия, Испания, Франция, ЕС, Норвегия и Швейцария
  • Государство Израиль
  • Республика Индия
  • Словацкая Республика
  • США
  • Мальта
  • Турция
  • Дания
  • Непал
  • Королевство Шри-Ланка
  • Тунис
  • Республика Кипр
  • Польша
  • Филиппины
  • Оман
  • Чешская Республика
  • Колумбия
  • Австрия
  • Новая Зеландия
  • Иордания

Как быть, если въезд в страну запретили?

Если путевка куплена давно, а когда настало время вылета Ростуризм запретил в эту страну ехать, то турагентство должно вернуть потребителю полную стоимость, сообщила Sibnet.ru пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Наталья Краснопеева.

«Сначала нужно обратиться в эту туристическую организацию с претензией, если вопрос не решается, можно обратиться в Роспотребнадзор. Мы сейчас собираем пострадавших от действий туроператора "Русь-Тур" в Красноярске. Они не хотят возвращать деньги за туры в страны, куда Ростуризм запретил выезд», — сказала Краснопеева.

Ростуризм  опубликовал подробные разъяснения о обязанностях турфирм, правах туристов и порядке возврата путевок и авиабилетов.

Как отказаться от тура в открытую страну?

«Я до последнего хотела лететь, потому что во Вьетнаме все вообще хорошо. Но решила сдать тур, потому что по дороге мало ли кто встретится, и аэропорты — рассадники заразы», — рассказала одна из клиенток турагенства «Клуб путешествий» в Горно-Алтайске.

Она отказалась от тура за 20 дней, в этом случае вернут только часть стоимости путевки, около 80%. Удержанные деньги — фактически понесенные расходы туроператора, которые он не может вернуть.

Фото: © Sibnet.ru

«Если нет угроз конкретных, а есть только паника и истерика, все решается в индивидуальном порядке. За вычетом фактически понесенных расходов», — пояснила Sibnet.ru директор туристического агентства «Африка» Наталья Куцевол.

Она уточнила, что фактически понесенные расходы турагентства — это деньги, которое оно перечислило туроператору. Расходы туроператора — оплата отеля, авиабилетов, трансфера.

«В зависимости от того, как партнеры будут возвращать деньги, это будут понесенные расходы. Многое зависит от того, удастся ли продать отказной номер в отеле или билет, но в таких условиях это трудно. Там тоже люди сидят, дети есть, зарплату хотят получать, а гости не приезжают», — сказала собеседница.

Представитель турагентства добавила, что в ближайшие даты у них никто туры не покупает, потому что «надо быть с дыркой в голове, чтобы хотеть вылететь куда-то завтра не по делу, а на отдых с семьей». А на май туроператоры разрешили предлагать туры, они будут более гибкими, с возможностью переноса или возврата за две недели, в зависимости от ситуации в стране вылета.

А сейчас каждый турист делает личный выбор — потерять часть денег или немного понервничать в путешествии.

Возврат авиабилетов

Из-за опасности вируса отменяется много деловых мероприятий, конференций, поэтому возвращать приходится не только пакетные туры, но и авиабилеты. Российские авиакомпании на время пандемии сделали политику возврата более лояльной.

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«Аэрофлот» ввел возврат и перебронирование для пассажиров, вылет которых был запланирован после 21 марта, в течение всего срока действия билета.

S7 Airlines объявила акцию по обмену билетов, купленных с 5 марта до 10 апреля. Сбор за возврат билета, если до вылета осталось не менее 40 минут, составит всего 1 тысячу рублей. 

Похожую систему ввели «Уральские авиалинии». Бесплатно обменять билеты или вернуть деньги могут пассажиры Utair. 

Лоукостер «Победа» ввела услугу возврата билета за 499 рублей.

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