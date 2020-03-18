Чистота и изоляция: дешевые и надежные способы защиты от коронавируса

Антисептики и медицинские маски в аптеках стремительно заканчиваются. Но врачи призывают не паниковать и не тратиться на дорогие средства, а вспомнить о самых простых и доступных способах защиты от инфекций, эффективных в том числе против коронавируса.

Россия не устояла перед пандемией китайского вируса, в стране более 100 зараженных. Каждый новый случай заболевания подогревает ажиотажный спрос на средства защиты и профилактики. Что делать, если в аптеке ни масок, ни антисептиков больше нет?

Мыло туалетное и хозяйственное

«Сегодня создается огромная паника вокруг спиртосодержащих гелей. Это неправильно! Самое главное, чтобы в полной доступности была вода и мыло», — написала телеведущая и врач Елена Малышева на своей странице в Instagram.

Она напомнила, что мытье рук с мылом должно занимать 40-60 секунд, надо покрыть всю поверхность кистей. Затем потереть ладони друг о друга, обхватить одной рукой другую с тыльной стороны и переплести пальцы, чтобы покрыть мылом их внутреннюю часть.

#Инфографика Чем на самом деле опасны грязные руки?

Необходимо потереть намыленные большие пальцы, а после вращательным движением помыть ладони. Затем можно ополоснуть руки струей воды, после чего насухо вытереть одноразовым полотенцем и с его же помощью закрыть кран.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Поздняков отметила, что лучший антисептик — хозяйственное мыло, так как это почти 100% щелочь.

При этом известный в России доктор Евгений Комаровский на канале Youtube предупредил, что мыть с мылом нос, рот и глаза не стоит, так как оно раздражает слизистые оболочки.

«Допустим на слизистой оболочке есть вирус. Вы обработали оболочку и убили вирус. После этого химического ожога щелочью, эта оболочка более восприимчива к вирусу, и легче заразиться. Категорически этого не делать», — сказал Комаровский о коронавирусе.

Оксолиновая мазь и вазелин

Оксолиновая мазь по российской фармакологической классификации относится к противовирусным препаратам для наружного применения. В других странах ее не применяют.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова ранее говорила, что оксолин не имеет противовирусного эффекта, и его может заменить обычный вазелин. Функция мази — барьерная, она задерживает частички, попадающие при вдыхании в нос.

Малышева и Комаровский также говорили, что никакой пользы от мази нет, от вируса она не защитит.

Так что при исчезновении осколиновой мази из аптек ее легко заменить обычный вазелин.

Антисептик своими руками

Замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Евгения Селькова предупредила, что использование антисептика не заменяет мытье рук. Лучше сначала воспользоваться мылом, а затем нанести антибактериальное средство.

«Бывают, конечно, экстренные ситуации, когда руки негде вымыть. Тогда можно воспользоваться влажными салфетками, которые содержат спирт, или вообще носить с собой небольшую емкость со спиртом, чтобы время от времени дезинфицировать поверхность рук», — сказала «Вечерней Москве»Селькова.

Эпидемиолог перечислила рецепты приготовления антисептика:

Смешать глицерин (14,5 миллилитра), спирт или алкоголь не ниже 70 градусов (800 миллилитров), воду дистиллированную (20 миллилитров) и перекись водорода (42 миллилитра).

Смешать глицерин (14,5 миллилитра), изопропиловый спирт (750 миллилитров), воду дистиллированную (20 миллилитров), перекись водорода (42 миллилитра).

Смешать медицинский спирт (160 миллилитров) и гель алоэ.

Смешать одну столовую ложку воды, пять столовых ложек водки, пять капель эфирного масла лаванды, одну чайную ложку сока алоэ и пять граммов хлорогексидина.

Уборка

Одна из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора — влажная уборка помещения.

«Все, что можно мыть, моем…. Самое дешевое — белизна. 60-100 миллилитров белизны на литр воды, этим раствором можно дезинфицировать все: кафель плитка, дверные ручки. нормальная стирка при высокой температуре убивает все что шевелится», — сказал Комаровский.

Также по слова Малышевой, полезно организовывать периодическое сквозное проветривание. Это связано с тем, что в сухом воздухе частицы вируса разбиваются на более мелкие и дольше находятся в воздухе. А в проветриваемом влажном воздухе они быстрее оказываются на полу, и деформируются, поэтому риск заразиться снижается.

Изоляция

«Поменьше общаться, особенно с теми, у кого из носа течет, кто кашляет. Меньше стараться контактировать с народом в больших компаниях», — сказал «Комсомольской правде» известный детский кардиохирург Леонид Рошаль.

От его имени также распространяется информация о пользе чеснока от коронавируса. На самом деле он не говорил о подобных методах профилактики.

Комаровский советует ходить пешком или ездить на велосипеде вместо транспорта, при возможности работать из дома, не ходить в торговые центры, театры, стараться держать дистанцию с людьми от 1 до 2 метров, чтобы избежать заражения.

Маски

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил СМИ, что россиянам все же следует носить маски. Но делать это надо правильно: маска должна полностью закрывать нос и рот, плотно прилегая к лицу. Если маска спущена только на рот, то пользы в этом никакой нет

Малышева заявляла, что маски не защищают от вирусов, они нужны только тем, кто чихает и кашляет, чтобы сопли и слюне не попадали на других людей.

«Маска вирус не удержит. Потому что вирус — молекулы ДНК и РНК. Но маска должна быть, когда, например, больной человек с кем-то контактирует, просто чтобы капли слюны на человека не падали, потому что вирус еще какое-то время живет. Потому что вы можете почесать глаза – а это прекрасные входные ворота для вируса. Поэтому, чтобы избежать осеменения, вы надеваете маску. Но эту маску надо все время менять», — сказал врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников.

Комаровский также отметил, что повторное применение масок не допустимо. Носить их нужно лишь в помещениях и транспорте.

«Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки нереально. Если вы вышли погулять, дышите полно грудью. Рядом с вами никого нет. Не надо показушного хождения в маске», — сказал Комаровский.