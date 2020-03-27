Хорохордин попросил губернаторов не пускать своих жителей на Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин попросил губернаторов других регионов страны временно не пускать жителей на отдых в Горный Алтай, сообщает пресс-служба правительства республики.

На совещании по ситуации с коронавирусом он сказал, что случаев заболевания в республике нет, но ситуация в стране осложняется.

Последние дни в социальных сетях жители республики все чаще пишут о переполненных турбазах. Они боятся, что коронавирус им завезут именно туристы. Хорохордин успокоил людей.

«Некоторые жители опасаются, что инфекцию нам могут завезти из регионов, где она уже зафиксирована. Эти данные преувеличены. Действительно наблюдается небольшой рост турпотока, связанный с открытием новых мест размещения. Мы рекомендуем всем туристическим объектам приостановить прием гостей и заявок на бронирование», — сказал глава.

Он подписал распоряжение о том, что в регионе до 1 июня приостанавливается работа гостиниц и турбаз. Туристам, которые уже находятся в регионе, не смогут покидать турбазы до отъезда, их должны будут обеспечить питанием на месте.

До 5 апреля в республике закрываются все кафе, рестораны и бары. А днем ранее закрыли все дискотеки, детские игровые комнаты и места для развлечения. Также до 1 июня также приостанавливается работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортных зонах.

Хорохордин также съездил в две больницы региона, которые можно быстро перепрофилировать в карантинные помещения в случае необходимости.