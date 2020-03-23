Новосибирцы скупили презервативы на карантине

Новосибирцы скупили эротическое белье, презервативы и лубриканты в первую неделю карантина из-за коронавируса, сообщает компания Ozon.

С 14-17 март, когда работодатели начали переводить сотрудников на удаленный режим, продажи товаров для взрослых на 160% превысили стандартные для этого сезона показатели.

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Новосибирцы запаслись презервативами и лубрикантами — продажи выросли на 158% и 140% относительно прошлого года, причем чаще всего клиенты берут по три-пять упаковок.

Продажи эротического белья и костюмов для игр за последнюю неделю выросли на 135% год к году, и если на День Святого Валентина чаще всего покупали красное кружевное белье, то сейчас — кружевные платья гоу-гоу, продажи которых выросли в три раза год к году. Продажи эротических игр выросли на 85% год к году, чаще всего покупают шоколадный набор «Фанты на двоих».

Продажи игрушек и интимных массажеров для взрослых с 14 марта выросли на Ozon в 1,7 раза, а чаще всего выбирают модели, внешне напоминающие гаджеты - с дистанционным управлением, ярких цветов.

На фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест и переносят покупки в онлайн— в типичном заказе Ozon стало почти в два раза больше товаров, чем годом ранее. За последнюю неделю в два выросла популярность бесконтактной доставки до двери, а также доставка в постаматы — на нее приходится уже более 25% заказов.