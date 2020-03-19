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Новую цену нефти назвали катастрофой для России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цена на нефть ниже 25 долларов за баррель является «катастрофической», заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

После развала сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия начали «войну на истощение», отметил Федун в интервью телеканалу РБК. По его оценке, если бы стороны договорились о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов.

При этом бизнесмен уточнил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, идея о выходе России из сделки не обсуждалась, хотя ранее отдельные государственные компании активно лоббировали эту идею.

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Федун подчеркнул, что в самой негативной ситуации из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия. «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США»,— сказал он.

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, из-за низких цен на нефть доходы населения США вырастут на 6%. При этом в России из-за падения курса рубля реальные доходы россиян упадут, а стоимость бензина останется прежней.

Стоимость нефти Brent 18 марта упала на 15%, достигнув 24,96 долларов за баррель впервые с мая 2003 года. Стоимость WTI упала на 28,7%, до 20,94 долларов, также достигнув многолетних минимумов.

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Топ комментариев

Danilon

«царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам...

k051173

Цитатабоюсь борцы не согласны главное, что бы ты была согласна, а то растеряет свой последний электорат.

PARTIZAN88

Мне дюже интересно, это у каких же партнёров монархия? В какой стране правит царь, король, вобщем монарх?

Danilon

"«Я вообще не думал, что я здесь окажусь..." Ещё бы ! Вместо тюрьмы на такое кресло сесть !

sib_man9

на границе им на лбу печать надо ставить "прибывшая из зоны заражения" хоть люди знать будут