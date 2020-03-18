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Сбербанк смоделировал для России экстремальный сценарий

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © World Economic Forum

Самым экстремальным сценарием для России может стать падение цены на нефть ниже 20 долларов за баррель, после чего доллар подорожает до 100 рублей, соответствующий сценарий смоделировали специалисты Сбербанка.

«Это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», — предупредил глава Сбербанка Герман Греф.

Он подчеркнул, что банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала даже при таком сценарии. Более того, Сбербанк сохранит прибыльность, хотя реализация наиболее жесткого сценария приведет к давлению на капитал.

Ранее Центробанк и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Банкам разрешат кредитовать и реструктурировать кредиты ряда компаний.

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Топ комментариев

fargus

Двадцать лет удивляется. Даже подросток оценит и скажет; - дедушка, ты лицемер.

skalka136

а бензин молча продолжал расти....

ifhbrjd

Ну, понеслось:Путина удивила зарплата «учителя года» - 5 октября 2016Путина удивила низкая зарплата молодых...

sergei2805

как боится место потерять, знает что его ждет и всю его свору.

Nastys_h_k_a

Удивительно, бензин дорожает. Вот никогда не было и опять!