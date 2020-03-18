Сбербанк смоделировал для России экстремальный сценарий

Самым экстремальным сценарием для России может стать падение цены на нефть ниже 20 долларов за баррель, после чего доллар подорожает до 100 рублей, соответствующий сценарий смоделировали специалисты Сбербанка.

«Это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать», — предупредил глава Сбербанка Герман Греф.

Он подчеркнул, что банк не нарушит минимальных нормативов достаточности капитала даже при таком сценарии. Более того, Сбербанк сохранит прибыльность, хотя реализация наиболее жесткого сценария приведет к давлению на капитал.

Ранее Центробанк и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Банкам разрешат кредитовать и реструктурировать кредиты ряда компаний.