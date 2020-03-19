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Бердские маски от вируса начали продавать в киосках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тканевые маски бердского производства, которые помогут защитить жителей региона от вирусных инфекций, поступили в продажу ряда киосков Роспечати Новосибирска, сообщает правительство региона.

«Минпромторгом с бердским предприятием «Медсклад» достигнута договоренность о поставке производимых тканевых масок в киоски Роспечати. Эти маски немедицинские, они применяются на пищевом производстве, в местах большого скопления людей, поэтому уже имеют весь функционал медицинских масок», – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его слова, на их продажу получено соответствующее разрешение, но в аптеках они смогут продаваться после процедуры получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Министр отметил, что сегодня в продажу ряда киосков Роспечати поступили 2 тысячи штук масок. Стоимость одной маски будет ориентировочно 10 рублей, в упаковках будет по пять штук. «Маски планируется реализовать в тех районах, где по нашей информации в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расшиться», — отметил он.

В ближайшее время, по словам Андрея Гончарова, планируется реализация 2-3 тысяч таких масок еженедельно – в киосках Роспечати и в отделениях Почты России. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора производство и реализация масок будет увеличено.

Новое производство тканевых масок широкого назначения на предприятии «Медсклад» в Бердске открыто месяц назад. Это первое в области подобное предприятие, организованное в связи с возросшей потребностью в продукции данного вида.

Тема: Распространение коронавируса
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