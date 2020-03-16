Массовый молебен от коронавируса провели в Кузбассе

Митрополит Кузбасса Аристарх провел массовый молебен от коронавируса, сообщается на сайте кузбасской митрополии.

Молебен прошел в Знаменском соборе Кемерова. На всенощном бдении присутствовали порядка 60 человек.

«Во время сугубой ектении соборяне помолились о единстве Церкви, а также избавлении страны от стремительно распространяющегося по миру коронавируса. Эта молитва стала актуальной и для Кузбасса: 14 марта подтвердилось два случая заболевания у жителей Кузбасса», — говорится в сообщении митрополии.

В Кемеровской области введен и действует режим повышенной готовности. Отменены массовые и общественные мероприятия, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Вузы перевели студентов на дистанционное обучение, в школах объявлены двухнедельные каникулы.