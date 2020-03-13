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Тысячи Lada отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ объявил об отзыве более 12 тысяч автомобилей семейств Lada Vesta, XRay и Largus из-за потенциальных проблем с тормозами, сообщается на сайте Росстандарта.

Дефект может быть обнаружен на 12 192 автомобилях, проданных с сентября 2019 года по настоящее время. Ремонт необходим для проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза и его замены. Все работы проведут бесплатно.

Автопроизводитель предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, который опубликован на сайте Росстандарта.

Осенью прошлого года проблемы с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозной системы стали причиной отзыва почти 4 тысяч машин семейства Lada Granta.

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Топ комментариев

PARTIZAN88

Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

Иркут 69

Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

ifhbrjd

Дальше - футбол и вечный карнавал!

Muzykant

Так он и не разгибается никогда.

vehkin76

1 рубль = 2 фантикам и всё тут..... за фантики работаем....