Тысячи Lada отправят в ремонт из-за проблем с тормозами

АвтоВАЗ объявил об отзыве более 12 тысяч автомобилей семейств Lada Vesta, XRay и Largus из-за потенциальных проблем с тормозами, сообщается на сайте Росстандарта.

Дефект может быть обнаружен на 12 192 автомобилях, проданных с сентября 2019 года по настоящее время. Ремонт необходим для проверки работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза и его замены. Все работы проведут бесплатно.

Автопроизводитель предупредит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, который опубликован на сайте Росстандарта.

Осенью прошлого года проблемы с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозной системы стали причиной отзыва почти 4 тысяч машин семейства Lada Granta.