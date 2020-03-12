НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Еще три страны вступили с Россией в нефтяную войну

Источник:
ТАСС
385 1
Фото: © Sibnet.ru

Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, являющиеся одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), снизили апрельские цены на нефть и пообещали увеличить ее экспорт. Ранее удар по позициям России на нефтяном рынке нанесла Саудовская Аравия.

Представитель властей Саудовской Аравии признался изданию The Wall Street Journal, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. На такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА

Глава Saudi Aramco Амин Нассер сообщил, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 миллиона баррелей в сутки. Вслед за ней нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на пять долларов. В следующем месяце государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей на шесть долларов за баррель — на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco.

Еще по теме
Саудовская Аравия нанесла новый удар по России
Экономист спрогнозировал рост цен на бензин
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обозвал Ходорковского жуликом
•
Еще три страны вступили с Россией в нефтяную войну
•
Эксперты спрогнозировали колебания курсов доллара и рубля
•
Власти отказались от увеличения штрафов за нарушения ПДД
Подробности
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Самолет экстренно приземлился в Кемерове из-за пассажира
Сибирь 12.03.2020 15:57
Ургант высмеял красноярцев за бурятский театр «Байкал»
Сибирь 12.03.2020 15:43
Кузбасские врачи сделали пациенту новый мочевой пузырь
Сибирь 12.03.2020 15:28
Барнаульцев предупредили об изменении цвета воды
Сибирь 12.03.2020 14:23
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9949
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
9906
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6892
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6730
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин обозвал Ходорковского жуликом
•
Еще три страны вступили с Россией в нефтяную войну
•
Эксперты спрогнозировали колебания курсов доллара и рубля
•
Власти отказались от увеличения штрафов за нарушения ПДД
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин получит право быть президентом до 2036 года
109
Путин одобрил обнуление своих президентских сроков
105
Путин напомнил о Великой Отечественной и пригрозил повторить
99
Иркутский сенатор один проголосовал против поправок в Конституцию
75
Цены на нефть рекордно обрушились
52