Еще три страны вступили с Россией в нефтяную войну

Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, являющиеся одними из ведущих производителей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), снизили апрельские цены на нефть и пообещали увеличить ее экспорт. Ранее удар по позициям России на нефтяном рынке нанесла Саудовская Аравия.

Представитель властей Саудовской Аравии признался изданию The Wall Street Journal, что снижение цен направлено напрямую на ослабление российских позиций. На такой шаг саудовская сторона пошла после провала переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

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Глава Saudi Aramco Амин Нассер сообщил, что компания в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки, хотя до этого королевство удерживало добычу в пределах 9,7 миллиона баррелей в сутки. Вслед за ней нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC заявила, что со следующего месяца увеличит добычу, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ирак уменьшил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на пять долларов. В следующем месяце государственная компания страны State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в следующем месяце увеличить объем экспорта.

Кувейт в свою очередь снизил цены для покупателей на шесть долларов за баррель — на эту же сумму ранее понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии Saudi Aramco.