Энергетическая система Украины полностью разрушена и находится «в руинах», констатировали западные эксперты.

«Огромные энергетические мощности полностью разрушены», — пишет польское издание MyslPolska, отмечая серьезную дестабилизацию энергетического сектора Украины.

В настоящее время вместо экспорта электроэнергии в зарубежные страны Киеву приходится ее импортировать, причем в авральном режиме, подчеркивается в материале.

Перед началом конфликта мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

В марте российские войска нанесли удар по Днепропетровской ГЭС. Также сообщалось о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего из строя были выведены десятки энергетических объектов, сейчас в стране действуют веерные отключения электричества.