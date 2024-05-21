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Запад признал полное уничтожение энергосистемы Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Энергетическая система Украины полностью разрушена и находится «в руинах», констатировали западные эксперты.

«Огромные энергетические мощности полностью разрушены», — пишет польское издание MyslPolska, отмечая серьезную дестабилизацию энергетического сектора Украины.

В настоящее время вместо экспорта электроэнергии в зарубежные страны Киеву приходится ее импортировать, причем в авральном режиме, подчеркивается в материале.

Перед началом конфликта мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще семь гигаватт мощностей.

В марте российские войска нанесли удар по Днепропетровской ГЭС. Также сообщалось о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего из строя были выведены десятки энергетических объектов, сейчас в стране действуют веерные отключения электричества.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

"Киев будет наставать на своих условиях" - вот уж точно горбатого могила исправит. Ничему не учатся....