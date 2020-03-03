Семье Навального заблокировали банковские счета

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета. Об этом сообщил сам политик на своем сайте.

Навальный уточнил, что уведомление о блокировке своих счетов он обнаружил в банке. На счетах указана задолженность в 75 миллионов рублей. «Сумма "минус 75 миллионов" безошибочно указывает на дело ФБК», — полагает оппозиционер.



По информации Навального, также заблокированы банковские счета членов семьи директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Одновременно с блокировкой своих счетов Навальный также узнал о том, что на него подал в суд миллиардер Олег Дерипаска.

Следственный комитет в начале августа возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией. Позднее в материалах дела сумму уточнили, она составила 75 миллионов рублей.

По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники фонда получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте. Эти деньги были якобы получены преступным путем, а оппозиционеры легализовали их, внеся через банкоматы.