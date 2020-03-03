Российский президент Владимир Путин пожелал здоровья «несистемной оппозиции» в интервью в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин отметил, что она вносит в жизнь положительный вклад, поскольку в любой стране существует часть общества, не согласная с действующей властью. «Дай ей бог здоровья!» — подчеркнул он.

По словам главы государства, представители несистемной оппозиции «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее», поэтому «очень нужны» власти и людям.

Российский лидер при этом отметил, что люди, которые «доводят до революции», как правило, не задерживаются во власти. Однако вспомнил большевиков, которые стали исключением. Однако революционеры в итоге «и сами развалились, и страну за собой утащили», добавил он.