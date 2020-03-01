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Путин заявил об ударе нанесенном коронавирусом по экономике

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что негативные последствия в мировой экономике из-за распространения коронавируса дали о себе знать и призвал российский бизнес выработать меры противодействия негативной тенденции.

Путин ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом в воскресенье отметил, что хорошо известно, что глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба.

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«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе... Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нужно смотреть особо, как нам реагировать на то, что в этом смысле происходит», — цитирует РИА Новости президента.

По его словам, он хотел бы собраться с руководителями ведущих российских нефтегазовых компаний и посоветоваться, «как мы будем реагировать на то, что происходит в связи с этим коронавирусом именно в экономике мировой»

«Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мира хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик мира», — отметил российский лидер.

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