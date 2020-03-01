Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте

Российская валюта стала жертвой панического бегства инвесторов из рискованных активов на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Курс доллара преодолел психологически важную отметку в 66 рублей. Ждать ли в марте обвала на финансовом рынке?

«На рубль влияют те же факторы, что и на рынок в целом — это страхи, новости по поводу коронавируса. Реакция примерно одинаковая на всех рисковых активах, включая рубль, акции и даже облигации», — приводит RNS слова директора по анализу финансовых рынков УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина.

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По его словам, в дальнейшем многое будет зависеть от новостного фона. «Если продолжиться поток негативных новостей, то рубль может продолжить падение, если будут обнадеживающие данные, связанные с динамикой распространения коронавируса, то мы можем увидеть даже серьезное укрепление рубля. Так что движение основано на новостном фоне, фундаментальных причин для ослабления рубля пока нет», — отметил Брагин.

С ним солидарен руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Если ситуация не начнет изменяться в лучшую сторону, то снижение экономической активности приведет дальнейшему ослаблению российской валюты и повышению курса доллара, цитирует эксперта «Российская газета».

Фактор нефти

Еще одним негативным фактором для рубля стало падение цен на нефть. «Пока в мире происходит экономический спад из-за короновируса, цена на нефть будет находиться под серьезным давлением, а значит, рубль будет дешеветь. Думаю, что до середины марта ситуация не изменится», — пояснил АиФ венчурный инвестор Егор Клопенко.

Но здесь ситуацию может выправить встреча стран производителей нефти в рамках ОПЕК+. Если ее участникам удастся выработать решения для поддержки цен на нефть, стоимость барреля может подняться и оказать поддержку российскому рублю, подтолкнув курс доллара к падению.

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По прогнозу Помыткина, в целом коррекция на рынке должна носить временный характер, и в этот период рубль будет подвержен давлению. «Поэтому краткосрочно российская валюта может опуститься и до 67 рублей за доллар. В целом в течение марта можно ожидать диапазон 64-67 рублей за доллар», — отметил эксперт.

«По моим ощущениям, в марте курс американской валюты может достигнуть 68-69 рублей. Стабилизация курса рубля будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь — от информационного», — уточнил член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Павел Гагарин.