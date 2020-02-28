НАВЕРХ

Минздрав назначил директора Центра Мешалкина

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © Sibnet.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил директором Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александра Чернявского, который временно управлял учреждением в течении последнего года, сообщает пресс-служба НМИЦ.

#Здоровье
О нехватке сердец и «президентских» операциях. ИНТЕРВЬЮ

В мае 2019 года Александр Караськов покинул должность руководителя федерального медицинского центра после двух десятков лет работы. В отношении него, а также его жены и заместителя Ирины Бойцовой было возбуждено уголовное дело о крупных махинациях с закупками медицинских изделий для НМИЦ.

После увольнения Караськова исполняющим обязанности руководителя был назначен Александр Чернявский, до этого возглавлявший центр хирургии аорты и коронарных артерий в составе НМИЦ им. Мешалкина. Почти через год работы, Министерство здравоохранения, которому подчиняется Центр Мешалкина, официально назначило Чернявского директором.

В 2019 году в стационаре НМИЦ было пролечено 22 тысячи больных, что на 698 человек больше, чем годом ранее. Осуществлено рекордное для Центра количество пересадок сердца – 15, а до этого за год сделали девять.

«Это заслуга коллектива, который откликнулся на необходимость изменения рабочего режима и дополнительных смен, интенсификации труда, пересмотра многих подходов и принципов деятельности для того, чтобы обеспечить стабильную работу и развитие учреждения, и выполнение всех планов», — сказал Чернявский.

Еще по теме
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Обнаружена новая опасность газированных напитков
Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса
Горячего водоснабжения не оказалось в половине российских больниц
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Девочка погибла в лобовом ДТП под Томском
Сибирь 28.02.2020 11:33
Минздрав назначил директора Центра Мешалкина
Сибирь 28.02.2020 10:29
Смертельное ДТП произошло на самой безопасной трассе в Кузбассе
Сибирь 28.02.2020 10:20
СК отказался возбуждать дело о вымогательстве денег у Шамсутдинова
Сибирь 28.02.2020 09:50
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10867
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7213
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
6015
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5628
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Десятки турецких солдат погибли при авиаударе в Сирии
•
Водители нарушили ПДД на 100 миллиардов рублей
•
Курс доллара подскочил из-за опасений поводу коронавируса
•
ВОЗ похвалила Россию за агрессивность в борьбе с коронавирусом
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Впечатление что все эти «Острова мечты» создаются лишь для того что-бы Путин изображал блаженного!

Иркут 69

Любимое занятие всех автократов и диктаторов - изображать "отца нации" среди детей.

Востоковед99

"-те решили разбудить его электрошокером, ударили, и он умер-". Ну да, а как ещё иначе, только шокером....

лачинов

Зарплату надо повышать всем. От высококлассного специалиста и до дворника. Малость поправить систему...

лачинов

Думаю не только в деньгах дело. В этих странах и сама среда обитания более благоприятная. Будущее более...