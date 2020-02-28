Минздрав назначил директора Центра Мешалкина

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил директором Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина Александра Чернявского, который временно управлял учреждением в течении последнего года, сообщает пресс-служба НМИЦ.

#Здоровье О нехватке сердец и «президентских» операциях. ИНТЕРВЬЮ

В мае 2019 года Александр Караськов покинул должность руководителя федерального медицинского центра после двух десятков лет работы. В отношении него, а также его жены и заместителя Ирины Бойцовой было возбуждено уголовное дело о крупных махинациях с закупками медицинских изделий для НМИЦ.

После увольнения Караськова исполняющим обязанности руководителя был назначен Александр Чернявский, до этого возглавлявший центр хирургии аорты и коронарных артерий в составе НМИЦ им. Мешалкина. Почти через год работы, Министерство здравоохранения, которому подчиняется Центр Мешалкина, официально назначило Чернявского директором.

В 2019 году в стационаре НМИЦ было пролечено 22 тысячи больных, что на 698 человек больше, чем годом ранее. Осуществлено рекордное для Центра количество пересадок сердца – 15, а до этого за год сделали девять.

«Это заслуга коллектива, который откликнулся на необходимость изменения рабочего режима и дополнительных смен, интенсификации труда, пересмотра многих подходов и принципов деятельности для того, чтобы обеспечить стабильную работу и развитие учреждения, и выполнение всех планов», — сказал Чернявский.