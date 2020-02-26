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Путин потребовал пресечь произвол полицейских

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин потребовал пресечь произвол полицейских, заявление прозвучало на расширенном заседании коллегии МВД.

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что особое внимание следует уделить вопросам обеспечения законности органами дознания и предварительного следствия, а также призвал ответственно относиться к требованию о разумном сроке уголовного судопроизводства.

«Ваша прямая ответственность — чтобы люди в своем дворе, подъезде, в поселке, городе чувствовали себя в безопасности и были защищены», — обратился к сотрудникам полиции президент.

Ранее Путин назвал «произволом» ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, который был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков и затем освобожден из-за отсутствия доказательств его вины. В отношении задержавших его полицейских возбуждено уголовное дело.

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