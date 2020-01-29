Пятерых экс-полицейских задержали по делу журналиста Голунова

Следователи допрашивают пятерых бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, задержанных накануне по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями», — сказали ТАСС в СК.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста Голунова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин в свою очередь не подтвердил, но и не опроверг информацию о задержании бывших сотрудников полиции. «Правоохранительные органы сегодня сделали значительный шаг в расследовании уголовного дела Ивана Голунова. Хочу подчеркнуть, наши требования — справедливое расследование и суд», — подчеркнул он.

Сам Голунов выразил надежду на то, что судебное разбирательство в отношении бывших полицейских, задержанных по делу о злоупотреблении полномочиями при его задержании, будет справедливым.

Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, как тогда заявила полиция, с наркотиками. Впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.

После этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил, что два генерала полиции сняты с должностей. Позднее Путин заявил о необходимости провести следственные действия и потребовал определить всех виновных.