ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии (неконтролируемое распространение инфекции в мировых масштабах), заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, пока «использование определения "пандемия" не отвечает фактам». Речь идет об «эпидемии в различных частях мира». Вместе с тем, эта вспышка «имеет потенциал пандемии», цитирует ТАСС главу ВОЗ.
Использование того или иного термина зависит от «распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество». К настоящему времени ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», отметил Гебрейесус.
При этом рост числа новых случаев заболевания, «конечно, вызывает озабоченность». Глава ВОЗ призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях». Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии».
При этом «каждая страна должна сама оценивать риск», сообщил гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.