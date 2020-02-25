ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии (неконтролируемое распространение инфекции в мировых масштабах), заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пока «использование определения "пандемия" не отвечает фактам». Речь идет об «эпидемии в различных частях мира». Вместе с тем, эта вспышка «имеет потенциал пандемии», цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Использование того или иного термина зависит от «распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество». К настоящему времени ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», отметил Гебрейесус.

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При этом рост числа новых случаев заболевания, «конечно, вызывает озабоченность». Глава ВОЗ призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях». Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии».

При этом «каждая страна должна сама оценивать риск», сообщил гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.