НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом

Источник:
ТАСС
259 0
Фото: © gov.cn

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии (неконтролируемое распространение инфекции в мировых масштабах), заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, пока «использование определения "пандемия" не отвечает фактам». Речь идет об «эпидемии в различных частях мира». Вместе с тем, эта вспышка «имеет потенциал пандемии», цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Использование того или иного термина зависит от «распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество». К настоящему времени ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», отметил Гебрейесус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак распознать коронавирус: первые симптомы

При этом рост числа новых случаев заболевания, «конечно, вызывает озабоченность». Глава ВОЗ призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях». Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии».

При этом «каждая страна должна сама оценивать риск», сообщил гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.

Тема: Распространение китайского вируса
Карантин помешал поиску китайских инвесторов для проектов на Байкале
Китайцам запретили есть диких животных
Китай создал вакцину от коронавируса
Эвакуированных из Китая украинцев оставили без домашней пищи
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом
•
Путина в США обвинили в новом «вмешательстве в выборы»
•
Врачи впервые в мире пересадили кисть от живого донора
•
Китайцам запретили есть диких животных
Подробности
•
Второй день Масленицы: заигрыш
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Как распознать коронавирус: первые симптомы
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Погода в Новосибирске порадует плюсом
Сибирь 25.02.2020 12:57
Тува оказалась самыми опасным регионом для водителей
Сибирь 25.02.2020 12:54
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
Сибирь 25.02.2020 12:30
Ребенку сделали трепанацию после падения с лестницы в школе Барнаула
Сибирь 25.02.2020 12:14
Самое популярное
Гагарина на детском «Голосе» назвала девочку из Новосибирска зверюгой
22703
Наступил предсказанный Вангой день пяти двоек
10496
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
9903
Бронемашина США столкнула с дороги в Сирии российский «Тигр»
7108
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ допустила катастрофическое развитие ситуации с коронавирусом
•
Путина в США обвинили в новом «вмешательстве в выборы»
•
Врачи впервые в мире пересадили кисть от живого донора
•
Китайцам запретили есть диких животных
Как это работает
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Что такое суперапп и почему он заменит все приложения на смартфоне
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Конституция запретит даже вести переговоры о передаче территорий
67
Кремль признал невозможность повысить доходы россиян
55
Украинцы закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая
55
США лишат Россию новых технологий
52
США сымитировали ядерный удар по России
48