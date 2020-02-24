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Трамп захотел примирения России и Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет примирения России и Украины, потому что это было бы «замечательно» для всего мира.

«Я бы хотел, чтобы они (Россия и Украина) пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — заявил Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Так президент США прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента.

Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что любое объединение усилий России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире.

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дак с вами неадекватами как объединиться возможно было ? ... с 91 по 13 года вас амерцы то всё натаскивали...

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