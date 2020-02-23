Песков рассказал о ежедневных тренировках Путина

Спорт входит в ежедневный график президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, спорт входит в ежедневный график российского лидера. «Я знаю, что он продолжает эту практику (занятий самбо). Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место», — сказал Песком Первому каналу.

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«Но тем не менее он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса — это у него ежедневная практика», — уточнил пресс-секретарь президента России.

В субботу, 22 февраля, Путин посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо, проходивший на сочинской арене «Ледяной куб».