Microsoft усложнила установку Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке Windows 10, изменение усложняет процесс инсталляции операционной системы для конечных пользователей.

Глобальная учетная запись служит для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере. Устанавливая продукт, теперь придется вводить вспомогательную информацию, пишет портал DrWindows.

При этом глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса ее можно удалить. Единственным способом миновать процедуру ввода данных учетной записи Microsoft является установка Windows с отсутствующим интернетом.

Ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10. Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызывало сбои в работе системы. Компания обнародовала инструкцию с описанием способа удаления патча.