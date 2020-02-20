Военная техника из Тувы примет участие в Параде Победы в Новосибирске

Колонна военной техники горного мотострелкового соединения выдвинулась из Республики Тыва для участия в Параде Победы, который пройдет 9 мая в Новосибирске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и самоходных артиллерийских установках (САУ) «Нона–СВК» совершили многокилометровый марш до станции погрузки в Абакан, затем боевые машины отправятся железнодорожным транспортом до Новосибирска.

Вместе с военной автомобильной техникой в столицу Сибири доставят комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», которые во время проведения Парада Победы, установят на бронеавтомобили «Тигр». В марше принимает участие около 20 единиц военной и специальной техники.