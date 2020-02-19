Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Промежуточное обновление под номером KB4532693 для Windows 10 вызвало серьезные проблемы у части пользователей.

После установки патча операционная система удаляла учетную запись пользователя, заменяя ее на временную. В результате все настройки Windows 10 сбрасывались, а некоторые пользовательские файлы безвозвратно исчезали.

Специалисты Microsoft подтвердили наличие проблемы. На официальном сайте пострадавшим рекомендуют создать новый профиль и вручную перенести туда все данные из старого. Затем старый профиль следует удалить.

Отмечается, что у некоторых пользователей обновление вызвало «синий экран смерти» — BSOD, который свидетельствует о невозможности загрузить операционную систему. В этом случае помогает загрузка ОС из точки восстановления.

Пока компания приостановила распространение обновления KB4532693. Причины ошибки остаются неизвестными, пользователям посоветовали воздержаться от обновления системы до выпуска исправленного патча.