НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Источник:
WindowsLatest
303 3
Фото: © Sibnet.ru

Промежуточное обновление под номером KB4532693 для Windows 10 вызвало серьезные проблемы у части пользователей.

После установки патча операционная система удаляла учетную запись пользователя, заменяя ее на временную. В результате все настройки Windows 10 сбрасывались, а некоторые пользовательские файлы безвозвратно исчезали.

Специалисты Microsoft подтвердили наличие проблемы. На официальном сайте пострадавшим рекомендуют создать новый профиль и вручную перенести туда все данные из старого. Затем старый профиль следует удалить.

Отмечается, что у некоторых пользователей обновление вызвало «синий экран смерти» — BSOD, который свидетельствует о невозможности загрузить операционную систему. В этом случае помогает загрузка ОС из точки восстановления.

Пока компания приостановила распространение обновления KB4532693. Причины ошибки остаются неизвестными, пользователям посоветовали воздержаться от обновления системы до выпуска исправленного патча.

Еще по теме
«ВКонтакте» запустила новую версию мобильного приложения
Названы самые опасные для смартфона приложения
Xiaomi установит российские программы на смартфоны
Microsoft отозвала опасное обновление Windows 10
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Путин прокомментировал размер своей зарплаты
•
Госдума одобрила введение нового материнского капитала
•
Подсчитано количество силовиков среди россиян
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
Как это работает
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Вернуть потраченное: как работает кэшбэк?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
Сибирь 19.02.2020 18:28
Сибирячка протащила ребенка на поводке
Сибирь 19.02.2020 17:43
Арестован второй фигурант дела о смертельной вечеринке в Академгородке
Сибирь 19.02.2020 17:00
Эдита Пьеха рассказала о пенсии «почетного шахтера»
Сибирь 19.02.2020 15:56
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
26990
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8333
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4594
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4429
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минимальные пенсии поднимут в России
•
Путин прокомментировал размер своей зарплаты
•
Госдума одобрила введение нового материнского капитала
•
Подсчитано количество силовиков среди россиян
Подробности
•
Впервые в Сибири: дефицитные медицинские маски залягут на складе?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Uynachalnica

Цитатаэто «очень трудно»... Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты - слова гаранта, в...

колобок11

Если он озаботился о комиссиях, значит жди подвоха. Каждая его озабоченность ухудшает наше благосостояние.