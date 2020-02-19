Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая

Вспышка коронавируса в Китае привело к нарушениям в поставках одежды и обуви в России на весну, но скачка цен пока не ожидают, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Поставки, которые должны будут прийти в марте-мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков», — приводит ТАСС слова Лебсак-Клейманс.

Она отметила, что если удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков. «У ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца», — отметила глава Fashion Consulting Group.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперт оценил факторы Трампа и вируса для экономики России

Эксперт исключила рост цен на одежду из Китая в ближайшее время, так как у ретейлеров «с учетом низкой покупательской способности населения существуют проблемы в стимулировании продаж».

Согласно данным ФТС, альтернативными поставщиками текстиля, одежды и обуви являются Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индонезия, Корея, и Пакистан. Доля Китая в импорте товаров индустрии моды составляет 41%. При этом Китай по объемам в 6,5 раза больше, чем следующий за ним по значимости Бангладеш.

«На данный момент ситуация находится в неопределенном состоянии: одежные компании действительно изучают альтернативные возможности, чтобы понять, что им следует делать, если карантин и ограничения, коснувшиеся их поставщиков, затянутся», — сказала Лебсак-Клейманс, не исключив рост в более отдаленной перспективе.