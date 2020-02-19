НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая

Источник:
ТАСС
151 0
Фото: © gov.cn

Вспышка коронавируса в Китае привело к нарушениям в поставках одежды и обуви в России на весну, но скачка цен пока не ожидают, сообщила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Поставки, которые должны будут прийти в марте-мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков», — приводит ТАСС слова Лебсак-Клейманс.

Она отметила, что если удастся компенсировать задержку товара, то покупатели, скорее всего, ничего не заметят, а все издержки лягут на плечи транспортных компаний и поставщиков. «У ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца», — отметила глава Fashion Consulting Group.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт оценил факторы Трампа и вируса для экономики России

Эксперт исключила рост цен на одежду из Китая в ближайшее время, так как у ретейлеров «с учетом низкой покупательской способности населения существуют проблемы в стимулировании продаж».

Согласно данным ФТС, альтернативными поставщиками текстиля, одежды и обуви являются Бангладеш, Италия, Вьетнам, Турция, Белоруссия, Узбекистан, Индия, Камбоджа, Индонезия, Корея, и Пакистан. Доля Китая в импорте товаров индустрии моды составляет 41%. При этом Китай по объемам в 6,5 раза больше, чем следующий за ним по значимости Бангладеш.

«На данный момент ситуация находится в неопределенном состоянии: одежные компании действительно изучают альтернативные возможности, чтобы понять, что им следует делать, если карантин и ограничения, коснувшиеся их поставщиков, затянутся», — сказала Лебсак-Клейманс, не исключив рост в более отдаленной перспективе.

Еще по теме
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Закон о запрете бестабачных снюсов приняли в Приангарье
Китайцам запретили въезд в Россию
Подтвержден второй случай коронавируса среди россиян
смотреть все
Экономика #Торговля #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил введение нового вида охоты
•
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
Как это работает
•
Умная колонка с Алисой: тест-драйв «Яндекс.Станции Мини»
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Приворот на девушку: как любимая превращается в зомби
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сибирячка протащила ребенка на поводке
Сибирь 19.02.2020 17:43
Арестован второй фигурант дела о смертельной вечеринке в Академгородке
Сибирь 19.02.2020 17:00
Эдита Пьеха рассказала о пенсии «почетного шахтера»
Сибирь 19.02.2020 15:56
Семьи Бурятии вошли в число лидеров по оформлению льготной ипотеки
Сибирь 19.02.2020 15:53
Самое популярное
Узаконен новый вид охоты для россиян
26513
Роскачество объяснило разницу в шопинге на Amazon и AliExpress
8205
Красноярск вошел в тройку самых грязных городов мира
4485
Наставники детского «Голоса» устроили битву за новосибирскую школьницу
4315
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин одобрил введение нового вида охоты
•
Эксперты заявили о нарушении поставок одежды и обуви из Китая
•
Названа причина аномальной зимы в России
•
Врач предостерег от двух очень вредных привычек
Подробности
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Святой Трифон: православная версия 14 февраля
•
«Гигант» сокращает площади и закрывается на ночь
•
Впервые на Земле: Чубайс запустил реактор нанотрубок
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

brr7

А до этого 20 лет никто не замечал?)))

Walet 99

И начнет действовать законопроект с 2021 года или того в перспективе, - это пенсионную реформу и конституцию...

Leonrek

Размещайте. Распространение однополой демократии, должен кто то охранять.

лачинов

Сложная тема. Но поправка логична, а то можно до полного идиотизма докатиться.

Uynachalnica

Всем в ноги кланяться и свечки ставить в храмах! Вот она милость, помнит о народе, пусть и перед поправками...