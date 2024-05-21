Россияне нашли способ обогатиться на покупках с кешбэком

Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в Центробанк с просьбой защитить продавцов и банки от недобросовестных покупателей, которые используют маркетплейсы и интернет-магазины для получения банковского кешбэка.

Схема следующая — покупатели заказывают большой объем товара и оплачивают его картой с кэшбеком. В течение установленного законодательством времени они возвращают товар, но для возврата средств прикладывают другую карту, пишут «Известия».

Таким образом, полученные за крупную покупку бонусы остаются на счете. Отмечается, что такой вид мошенничества в настоящее время приобретает массовый характер, в связи с чем убытки несут как банки, так и компании интернет-торговли.

Ассоциация просит внести корректировки в письмо Центробанка «О возврате средств за товар, ранее оплаченный с использованием платежной карты». Этот документ допускает, что люди могут выбирать для этого разные карты.

Центробанк уже подтвердил получение письма и обещал рассмотреть его в установленном порядке. При этом регулятор отмечает, что не фиксирует массовых жалоб на эту схему от участников рынка.