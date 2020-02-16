Эксперт оценил факторы Трампа и вируса для экономики России

Перспективы Трампа на второй президентский срок, ослабление рубля и результаты работы нового российского правительства станут главными рисками для экономики России в 2020 году, считает финансовый аналитик Георгий Ващенко.

«Год только начался, а "черный лебедь" уже прилетел», — приводят «Известия» слова эксперта. Речь идет о вспышке коронавирусной инфекции в Китае. «На мой взгляд, паника слишком раздута и серьезных причин для опасений в отношении падения экономики и внешней торговли нет», — отметил Ващенко.

По его словам, если карантин на границе России и Китая продлится больше трех недель, товарооборот между странами может сократиться на 2–4%. В целом же если вспышку удастся взять под контроль за две недели, то потери российской экономики не превысят 0,2% в первом квартале.

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«Основные внешние риски остаются прежними: это ценовые шоки и геополитика. Вероятность первых и их размах предсказать невозможно. Несмотря на множество исследований, надежное прогнозирование фондовых и экономических циклов остается непосильной задачей», — отметил аналитик.

Уровень госдолга к ВВП России составляет 13,5%. Это самый низкий размер не только среди стран G20, но и вообще один из самых небольших в мире. При этом даже в случае ввода жестких санкций накопленных резервов вполне достаточно для поддержки выплат и по госдолгу, и по займам компаний.

Важнейшим геополитическим фактором станут президентские выборы в США. Шансы на переизбрание Трампа пока неочевидны. «Неожиданные результаты выборов могут оказать очень сильное воздействие на американский фондовый рынок и спровоцировать аналогичное движение на российских площадках», — пояснил Ващенко. Он добавил, что переизбрание Трампа, скорее всего, станет драйвером роста для рынков.

Внутренние риски

«На ситуацию в экономике России повлияют динамика ставок и курса рубля, работа нового правительства, результат конституционной реформы и дополнительные бюджетные расходы», — считает эксперт.

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Влияние конституционной реформы в ближайший год, скорее всего, будет минимальным. Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил основные векторы работы правительства. Среди них реализация нацпроектов и поддержка «цифровой экономики». «И то и другое — стимул для развития», — уверен аналитик.

«Менее определенная, но в целом комфортная ситуация на денежном рынке. В случае усиления волатильности на фондовых площадках и повышения ставки в США инфляция может подскочить к 5% в годовом выражении. В этом случае Банк России не сможет продолжить политику смягчения, но это не ударит по экономике. Напротив, рост цен подхлестнет отложенный спрос», — уточнил аналитик.

Следствием повышения ставок может стать умеренное ослабление нацвалюты в диапазоне 66–72 рублей за доллар.

«Международные экономисты более обеспокоены возможным кризисом в мировой экономике, чем в России. Смена правительства не предвещает неприятных сюрпризов: приоритетами станут нацпроекты и цифровая экономика. Повышения налогов не планируется. Может сдвинуться с места забуксовавшая пенсионная реформа, которая станет одним из драйверов притока новых средств на фондовый рынок», — заключил Ващенко.