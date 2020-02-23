Ученые объяснили, почему люди седеют от страха

Исследователи из Гарвардского университета доказали, что стрессовые переживания сами по себе могут стать причиной раннего поседения. Но есть ли смысл в ранней седине, почему в ходе эволюции появился такой механизм?

Цвет волос обусловлен меланоцитом. Он накапливает в себе темный пигмент меланин. Меланоциты появляются из специальной группы стволовых клеток, которые находятся в волосяных луковицах.

До поры до времени меланоцитные клетки обновляются, благодаря чему волосы сохраняют окраску. Но с возрастом клеток становится меньше, и волосяной покров обесцвечивается — седеет.

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Исследователи из Гарварда решили выяснить, могут ли стрессовые переживания (сильный страх, горе) привести к раннему поседению. Для этого ученого подвергли жестким испытаниям мышей. Животным причиняли боль, ограничивали их в движении и другими способами загоняли их в стресс, пишет «Наука и жизнь» со ссылкой на Nature.

В ходе эксперимента было доказано, что стресс приводит к сокращению число меланоцитных клеток в волосяных луковицах. В шерсти у мышей появилась седина.

Меланоцитные клетки оказались восприимчивы к норадреналину. Это вещество задействуется в стрессовых реакциях. Норадреналином пользуются нервные цепочки, принимающие решение в условиях стресса — отвечают за реакцию «беги или дерись». Если эти нейроны специально активировали, то мыши седели, даже если никакого стресса не было.

Пока остается не ясным в чем смысл стрессовой седины? У некоторых животных — например, у горилл — во главе группы стоят бывалые самцы с большим жизненным опытом, и седина может быть как раз признаком жизненного опыта и доказательством того, что самец может возглавить группу.