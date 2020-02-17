Новосибирец потребовал 9 млн руб. с роддома за смерть жены и ребенка

Алексей Бровкин требует через суд с двух медицинских учреждений Новосибирска 9 миллионов рублей за смерть жены и ребенка во время родов, сообщил Sibnet.ru юрист пострадавшего Иван Иванов.

Во время родов умер ребенок и роженица в марте 2018 года. По словам юриста, в рамках следствия провели две медицинских экспертизы, во время которых были установлены нарушения со стороны медперсонала в больнице №25 и поликлинике №29, где женщина наблюдалась во время беременности.

Но дело было закрыто, так как к смерти привели не активные действия врачей, а скорее бездействие, отметил Иванов. Юрист планирует обжаловать постановление следствия о прекращении уголовного дела.

«Она умерла от кровотечения. Была короткая пуповина, которая не диагностируется, когда ребенок пошел по родовым путям, произошла асфиксия, он умер. Из-за короткой пуповины началось кровотечение у матери. Нарушения врачей касаются не выставления ей факторов риска, которых было много, не диагностирование моментов, отягчающих беременность», — сказал Иванов.

По его словам, врачи, оценив верно факторы риска, должны были провести операцию кесарево сечение, это бы могло спасти женщину и ребенка. Но они заставили ее рожать самостоятельно. Супруг подал гражданский иск к медучреждениям на сумму 9 миллионов рублей, от него и двух маленьких дочерей, которые остались без мамы.

«Центральный районный суд Новосибирска назначил судебно-медицинскую экспертизу по гражданскому делу. Она установит ряд факторов, который не выявили медики. Если бы они не допустили ошибки, у ребенка и матери был бы шанс спастись», — сказал Иванов.