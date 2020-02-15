Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 66 тысяч, более 8 тысяч человек излечились, под наблюдением находятся более 169 тысяч. Также 56 случаев заражения выявлено в Гонконге, десять — в Макао, 18 — на Тайване.



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С 14 февраля из-за эпидемии в силу вступил запрет на чартерные рейсы между Россией и Китаем. При этом регулярные рейсы между странами смогут выполнять «Аэрофлот» и четыре китайских авиаперевозчика, рейсы будут принимать в Москве на выделенном терминале.

В Китае ждут возвращения в Россию почти 230 россиян. Речь, в частности, идет о тех, кто приобрел билеты на чартерные рейсы до ограничения авиасообщения на период с 13 по 29 февраля. Ожидается, что им переоформят билеты.

Китайские медики ранее заявили, что нашли эффективные способ лечения коронавируса — это переливание плазмы крови больным от идущих на поправку пациентов. Оказалось, что у выздоравливающих людей есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусом.